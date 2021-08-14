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ВОЗ объяснила рост доли случаев COVID-19 среди детей

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Фото: Anja Niedringhaus / AP

Во всем мире растет доля заражений коронавирусом и смертей от COVID-19 среди детей, особенно этот тренд заметен в странах с высокими показателями вакцинации населения. Об этом «Ленте.ру» сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В организации объяснили, что частично это вызвано тем, что государства были сосредоточены на вакцинации и защите от коронавируса старших возрастных групп, а не младших.

Кроме того, рост зафиксированных случаев среди детей может быть связан с изменением подхода к тестированию. «Из-за того, что ранее возможности тестирования были более ограниченными, тестированию подвергались только более серьезные случаи — зачастую пожилые люди. Сейчас более молодых людей тестировать стали гораздо чаще», — отметил представитель ВОЗ.

При этом в организации подчеркнули, что в целом случаев заболевания и смертей среди детей очень мало.

Ранее газета The New York Times сообщила, что все больше детей в США попадают в больницы после заражения «дельта»-вариантом коронавируса. Опрошенные изданием медики отмечают, что пока не ясно, вызывает ли эта разновидность вируса более тяжелое течение заболевания у детей, и связывают рост госпитализации среди детей с высокой заразностью «дельта»-варианта. Отмечается, что все дети, попавшие в больницы с COVID-19, были непривиты, так как сейчас в США разрешена вакцинация детей только старше 12 лет.

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