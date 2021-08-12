Врач-педиатр сравнил «дельта»-штамм коронавируса с ветряной оспой

Врач-педиатр клинического госпиталя Лапино «Мать и дитя» Антон Равдин сравнил заразность «дельта»-штамма коронавируса с ветряной оспой, которая считалась до сих пор «одной из самых контагиозных вирусных инфекций». По его мнению, ««дельта»-штамм вызывает заболевание при меньшей вирусной нагрузке, чем уханьский вариант коронавируса». Об этом врач рассказал в интервью РИА-Новости.

Рост числа заболеваний коронавирусом, в том числе в тяжелой форме и среди детей, связан с высокой заразностью «дельта»-варианта, считает эксперт.

По информации агентства, Центры по контролю и профилактике заболеваний США на днях сообщили, что R0 (индекс, который показывает, сколько человек заражает один больной в не сталкивавшейся с инфекций популяции) для «дельты» составляет от 5 до 9,5, что сравнимо с показателями ветряной оспы (R0=9-10).

Ранее профессор кафедры биостатистики и эпидемиологии Университета Южной Австралии Адриан Эстерман выразил мнение, что новый штамм коронавируса «йота» постепенно вытесняется «дельта»-вариантом, который обладает большей заразностью.