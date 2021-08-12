Эпидемиологи оценили эффективность существующих вакцин против штамма «йота»

Вирусолог Тервилл признал, что со временем вакцины от COVID-19 придется усовершенствовать

Существующие вакцины против коронавируса, скорее всего, смогут защитить против нового штамма коронавируса «йота». Так эффективность имеющихся препаратов оценил профессор кафедры биостатистики и эпидемиологии Университета Южной Австралии Адриан Эстерман в комментарии «Ленте.ру».

«По всей видимости, существующие вакцины защищают от варианта "йота"», — отметил эпидемиолог.

С ним согласен вирусолог из Института Кирби в Австралии Стюарт Тервилл. Однако в беседе с «Лентой.ру» он признал, что со временем вакцины против COVID-19 придется усовершенствовать.

По словам Тервилла, здесь ученые могут столкнуться с определенными сложностями. Так, после появления «бета»-варианта вируса, который лучше остальных штаммов обходит иммунную защиту, разработчики вакцин принялись модифицировать свои препараты под «бету». Но в итоге эта разновидность вируса была вытеснена более заразной «дельтой». Вирусолог подчеркнул, что будущее за увеличением «иммунологической широты» вакцин — способностью нейтрализовать самые разные мутации вируса.

Новый вариант COVID-19 был обнаружен учеными в Соединенных Штатах. Утверждалось, что «йота» обладает повышенной по сравнению с другими вариантами заражаемостью и коэффициентом смертности. Мутировавший штамм появился в Нью-Йорке и имеет высокую скорость распространения.