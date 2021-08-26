В Аргентине заявили о растущей силе антител после вакцинации «Спутником V»

Аргентинские ученые выяснили, что нейтрализующая сила антител, которая вырабатывает после вакцинации «Спутником V», со временем только увеличивается. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Исследователями был проведен анализ числа антител и их способности нейтрализовать коронавирусную инфекцию и его варианты на 1,8 тысячи образцах сыворотки крови людей, привитых «Спутником V».

«Аргентинское исследование подтверждает возрастающую эффективность нейтрализующих антител через шесть месяцев после применения "Спутника V"», — говорится в сообщении ведомства.

Исследователями также была проанализирована эффективность препарата против различных вариантов COVID-19, которые встречаются в Аргентине. Выяснилось, что антитела способны блокировать инфекцию, вызванную штаммом «дельта плюс».

«Удивительно, что с течением времени после вакцинации нейтрализующая сила антител против штаммов растет, в особенности в отношении вариантов "бета" и "гамма"», — отметили в министерстве.

Ранее в Центре имени Гамалеи создали заготовки на основе новых штаммов коронавируса для обновления вакцины «Спутник V». «Мы в любой момент готовы, если регулятор примет решение о необходимости менять вакцину», — заявил глава учреждения Александр Гинцбург. При этом ученый отметил, что пока «Спутник V» вполне защищает от появившихся недавно штаммов, и необходимости в обновлении препарата пока нет.