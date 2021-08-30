Россия направила Великобритании заявку на признание вакцины «Спутник V»

Россия направила Великобритании заявку на признание Лондоном российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев. Его слова передает ТАСС.

Сейчас, по словам дипломата, стороны обсуждают взаимное признание российских и британских сертификатов вакцинации.

Ранее власти Греции сообщили, что россияне, привитые от коронавируса, освобождаются от экспресс-тестирования при въезде в страну.

18 августа стало известно, что граждане России, прошедшие вакцинацию «Спутником V», смогут проезжать в отдельные районы королевства Таиланд. Для этого они должны будут предъявить сертификат вакцинации.

