Мир
 
Последние новости
Нахождение в России пошутившего про русских комика признали нежелательным
В Кремле оценили инициативу Шойгу о строительстве новых городов в Сибири
В Кремле ответили на вопрос об изменении в России статуса «Талибана»
Уходящее лето в Москве стало вторым самым жарким в истории метеонаблюдений 
Песков рассказал о возможных сроках визита Лукашенко в Россию
Названо условие депортации комика Мирзализаде из России
Россиянка на самокате сбила четырехлетнего ребенка в центре Москвы
Победивший бывшего чемпиона UFC звезда YouTube дал совет Макгрегору
Рабочим пригрозили пятью годами тюрьмы за убитого и съеденного крокодила
В московском СИЗО выявили организованное арестантами движение АУЕ
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия направила Великобритании заявку на признание вакцины «Спутник V»

МИД РФ: Россия направила заявку на признание Лондоном вакцины «Спутник V»
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Россия направила Великобритании заявку на признание Лондоном российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев. Его слова передает ТАСС.

Сейчас, по словам дипломата, стороны обсуждают взаимное признание российских и британских сертификатов вакцинации.

Ранее власти Греции сообщили, что россияне, привитые от коронавируса, освобождаются от экспресс-тестирования при въезде в страну.

18 августа стало известно, что граждане России, прошедшие вакцинацию «Спутником V», смогут проезжать в отдельные районы королевства Таиланд. Для этого они должны будут предъявить сертификат вакцинации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Греция ослабила ограничения для прибывающих из России
Популярный город в Италии начнет пускать туристов по предварительной записи
Россия обсудила с Испанией и Италией условия открытия границ для туристов