Голикова рассказала о количестве вакцинированных россиян

Вице-премьер Голикова: более 44 миллионов россиян получили хотя бы одну дозу вакцины

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о количестве привитых россиян. Ее слова приводит ТАСС.

Вице-премьер отметила, что более 44 миллионов жителей страны получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Она уточнила, что среди привитых полностью завершили вакцинацию более 37 миллионов человек.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января. 26 августа стало известно, что Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». До этого в стране были зарегистрированы четыре препарата для вакцинации от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил о недостаточном числе вакцинированных от COVID-19. По его словам, чтобы коллективный иммунитет выработался, эта цифра должна быть около 80 процентов.