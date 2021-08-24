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Проценко заявил о недостаточном числе вакцинированных от коронавируса

Проценко: для формирования коллективного иммунитета доля привитых должна быть 80 процентов
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Денис Проценко
Денис Проценко
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко заявил, что для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы доля вакцинированных составляла около 80 процентов. Его слова приводит радио «Говорит Москва».

Медик добавил, что пока прививку получило недостаточное количество россиян. Проценко отметил, что России нужны не только технологии, позволяющие быстро создавать препараты от коронавируса, но также «серьезная просветительская работа». При этом принуждение к прививке от COVID-19 порочит идею вакцинации. По мнению Проценко, спасать людей можно только осознано, а не угрозами.

Ранее Проценко заявил, что современные вакцины не теряют своей актуальности в случае появления новых штаммов коронавируса. Он подчеркнул, что вакцинация является одним из путей блокировки распространения мутаций коронавирусной инфекции.

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