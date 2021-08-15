Инфекционист назвал сроки появления новой мутации COVID-19

Врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков считает, что осенью может появиться новый штамм коронавируса. Такие сроки он назвал в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, основные мутации коронавируса происходят осенью. «После появления новой мутации, для того, чтобы она "подняла голову" и вызвала всплеск заболеваемости, должно пройти время», — сказал он, добавив, что этот срок составляет четыре-пять месяцев.

Таким образом, заявил инфекционист, если осенью возникнет новый штамм коронавируса, то его воздействие начнет ощущаться весной 2022 года. «Потом, к декабрю, ситуация стабилизируется, то есть заболеваемость останется, но на уровне, который не будет критичным для здравоохранения», — отметил он.

Как считает врач, сейчас наиболее надежной защитой от коронавируса является вакцинация. Тем, кто еще не сделал прививку, он рекомендовал вакцинироваться сейчас для избежания возможного заражения в сентябре.

Ранее главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко заявил, что современные вакцины не теряют своей актуальности в случае появления новых штаммов коронавируса. Он подчеркнул, что вакцинация является одним из путей блокировки распространения мутаций коронавирусной инфекции.