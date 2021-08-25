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Лавров высказался о признании российских вакцин в ЕС

Сергей Лавров: страны ЕС могут признать российские вакцины без официального решения
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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: пресс-служба МИД РФ

Страны Евросоюза (ЕС) могут признать российские вакцины от коронавируса без официального решения от европейского регулятора. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

Дипломат назвал возможным одобрение российских препаратов от COVID-19 на европейской территории. «Любая страна Евросоюза может поступить так же, как Венгрия, не дожидаясь официального решения Европейского агентства по лекарственным средствам», — высказался он.

23 августа глава российского МИД поделился планами по производству российского препарата «Спутник V» на территории Венгрии. По его словам, на данный момент прорабатываются варианты запуска производства. Дипломат напомнил, что Венгрия — единственная страна Европы, которая одобрила использование российского препарата от COVID-19 для вакцинации населения.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, рассказал, что в стране могут начать производить «Спутник V» в конце 2022 года.

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