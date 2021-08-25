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Лавров заявил о плачевном состоянии отношений между Россией и Евросоюзом

Глава МИД Сергей Лавров: отношения между Россией и ЕС находятся в плачевном состоянии
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Фото: Globallookpress.com

На данный момент отношения между Россией и Евросоюзом находятся в плачевном состоянии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава МИД отметил, что контакты российской стороны с Брюсселем сократились до минимума из-за политики лидеров ЕС, направленной на сдерживание Москвы. «Мы со своей стороны выразили готовность развивать прагматичный диалог и с Евросоюзом, и с его членами исключительно в равноправном взаимоуважительном ключе и искать договоренности в тех сферах, которые отвечают взаимным интересам», — подчеркнул он.

23 августа Лавров рассказал, что экономические санкции ЕС наносят серьезный ущерб молодым странам Европы. Он отметил, что с 2014 года, когда были введены экономические ограничения против Москвы, торговля между Россией и европейскими странами существенно снизилась. Дипломат назвал санкции негодным инструментом политики. По его словам, в отношении Москвы подобные меры бесперспективны.

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