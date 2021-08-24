Лавров ответил ЕС на слова о России и Афганистане

Глава МИД РФ Лавров о Борреле: Печально, если такие люди вырабатывают линию ЕС

Глава МИД Сергей Лавров ответил на слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что Афганистан якобы «достался» России и Китаю. Об этом сообщает РИА Новости.

«Печально, если такие люди вырабатывают линию ЕС», — заявил российский министр. Ранее слова Борреля прокомментировал замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко. Он отметил, что в ЕС нет реализма в оценке происходящих событий.

Дипломат также выразил недоумение, что после вывода войск западных стран с территории Афганистана, эти страны продолжают рассматривать Кабул, как объект собственной политики. Он подчеркнул, что подобные слова представителя ЕС демонстрируют незаинтересованность Брюсселя в делах простых афганцев.

19 августа Жозеп Боррель заявил, что ЕС не может позволить России и Китаю нарастить влияние в Афганистане. Также дипломат назвал падение афганского правительства и победу «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в России) «катастрофой и кошмаром».

Лавров является лидером федерального списка «Единой России», входит в федеральную пятерку на выборах в Государственную Думу РФ.

