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В России анонсировали выход еще одной вакцины от COVID-19

НИИ гриппа имени Смородинцева завершил исследования собственной вакцины от коронавируса
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Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Национальный исследовательский институт (НИИ) имени А.А. Смородинцева Минздрава России завершил доклинические исследования собственной вакцины от COVID-19. Выход еще одного препарата анонсировал директор института Дмитрий Лиознов, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что ученые намерены до конца года приступить к испытаниям, в которых будут участвовать добровольцы.

«Такие разработки ведутся, и я надеюсь, если все будет хорошо, то до нового года мы начнем уже клинические исследования этого препарата», — добавил Лиознов.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения зарегистрировало еще одну вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона-Н». Она станет пятым официальным препаратом от коронавируса в стране. До этого в России были зарегистрированы четыре препарата для вакцинации от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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