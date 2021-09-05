В Раде назвали поражением встречу Зеленского и Байдена

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале назвал встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена поражением.

«Встреча — скорее поражение, чем победа. Стратегия на встречу должна была быть более четкая: что мы хотим? (военную базу, статус основного военного союзника, членство в НАТО, развитие космической отрасли? денег?)», — написал Гончаренко. Он отметил, что Украина хочет «все и сразу» и в итоге ничего не получает.

По мнению парламентария, Зеленский скорее хотел встретиться и красиво сфотографироваться с Байденом, а не добиться каких-либо реальных бонусов для Украины.

Также депутат отметил, что Украина не смогла подписать полноценное соглашение по безопасности с США. «Поэтому, к сожалению, с точки зрения вопросов безопасности институциализация отношений Украины и США после визита Зеленского не состоялась на заявленном уровне», — написал он, добавив, что это плохо для Украины, но хорошо для президента России Владимира Путина.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая прокомментировала позу Байдена во время переговоров с Зеленским словами «Байден просто хочет в туалет». Так она оценила фотографию с переговоров лидеров двух стран, где Байден сидит, закинув ногу на ногу.

1 сентября Байден и Зеленский провели переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов.