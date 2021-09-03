Порошенко раскритиковали за «наставления» Зеленскому перед встречей с Байденом

Владимир Зеленский является лучшим президентом за всю историю Украины и не нуждается в наставлениях от своего предшественника, главы партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. С таким заявлением выступил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, сообщает УНИАН.

Речь идет о советах, которые бывший глава государства дал Зеленскому перед его встречей с президентом США Джо Байденом. Порошенко заверил, что визит политика в США имеет фундаментальное историческое значение, и рекомендовал убедить американцев в эффективности демократических реформ на Украине.

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Ермак раскритиковал депутата за эти слова и подчеркнул, что и офис президента, и сам Зеленский способны обойтись без его помощи. «Он [Зеленский] безусловно прислушивается к мнениям не только членов своей команды, но и к людям, которые действительно имеют опыт, необходимые знания. Но не думаю, что в этом списке есть пятый президент Украины», — сказал Ермак.

1 сентября Джо Байден и Владимир Зеленский завершили переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. Главы государств выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Киева и Вашингтона. Кроме того, американский лидер вновь подчеркнул, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Позже Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом детали его грядущего визита в Киев.