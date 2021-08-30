Порошенко дал наставления Зеленскому для успешных переговоров с Байденом

Визит президента Украины в США и его встреча с американским лидером Джо Байденом имеют фундаментальное историческое значение, поэтому украинской стороне стоит тщательно подготовиться к переговорам. Об этом заявил пятый президент республики Петр Порошенко, опубликовавший в своем Facebook видеообращение с наставлениями для действующего главы государства.

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По его словам, украинскому лидеру стоит сосредоточиться на достижении значимых результатов и зафиксировать место Украины в системе стратегических приоритетов США. Для этого ему в первую очередь стоит установить хорошие отношения с Байденом, как это сделал Порошенко в свое президентство.

Затем необходимо убедить американские власти и бизнес в эффективности демократических реформ на Украине, с целью привлечения крупных сумм инфраструктурных инвестиций.

«Инвесторов не убедишь вкладывать сотни миллиардов на Украине, пока карманные суды, кажется, больше руководствуются не волей Фемиды, а духом и прихотями Банковой (офисом президента Украины — прим. "Ленты.ру"), а правоохранители гоняются за оппозицией и лицемерно покрывают преступников», — сказал Порошенко, намекая на подвластные Зеленскому правоохранительные структуры.

Бывший украинский лидер также напомнил о необходимости демонстрировать приверженность Киева курсу на вступление в НАТО и Европейский союз, а также искать у США защиты украинского газового сектора от «Северного потока-2».

Ранее лидер президентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Александр Корниенко рассказал о том, что присоединение США к решению вопросов «деоккупации» Донбасса и Крыма станет ключевой темой переговоров Зеленского и Байдена в Вашингтоне.