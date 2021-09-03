В Раде заявили о желании Байдена уйти в туалет во время переговоров с Зеленским

Депутат Рады Богуцкая: Байден просто хотел уйти в туалет во время переговоров с Зеленским

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая высказалась о позе президента США Джо Байдена во время переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом она написала в комментариях под постом в Facebook украинского политтехнолога Олега Постернака.

«Байден просто хочет в туалет», — заявила Богуцкая, комментируя позу главы США со скрещенными ногами.

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Отмечается, что Постернак в своем Facebook-аккаунте выложил фото с переговоров лидеров двух стран, где Байден сидит, закинув ногу на ногу. «Что там психологи говорят о позах и жестах?» — задался он риторическим вопросом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила по поводу книги, которую президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили члены американского конгресса во время его визита в США. Захарова рассказала, что Зеленскому вручили книгу «Легкая черепно-мозговая травма», которую издал американо-украинский медицинский фонд AUMF. «Все-таки книга — лучший подарок, как ни крути», — отметила она.

1 сентября Байден и Зеленский провели переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. Главы государств выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Позже Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом детали его грядущего визита в Киев.