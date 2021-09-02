Зеленский рассказал о своем сходстве со Стивом Джобсом

Зеленский заявил сходстве со Стивом Джобсом тем, что они начали с «безумных» идей

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сходстве своего пути в политику с предпринимательской карьерой основателя Apple Стива Джобса. Об этом он заявил, выступая в Стэнфордском университете, передает РИА Новости.

По его словам, компания Apple начинала свой путь в гараже с безумных, сумасшедших, на первый взгляд, идей. Зеленский отметил, что Украина «имеет похожую ситуацию», так как он и его команда также начинали в небольшом офисе и генерировали идеи, в которые никто не верил. Глава государства подчеркнул, что для того, чтобы реализовать эти идеи, ему пришлось стать президентом.

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«Сейчас у меня в руках создание Джобса и Apple — iPhone, и это его сердце, оно бьется с каждым видео во время звонка или смс, а в нем наше украинское творение — "Государство в смартфоне"», — рассказал Зеленский.

Украинский президент также встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком. Он подчеркнул, что Киев заинтересован в совместных проектах с компанией и расширении присутствия Apple на Украине.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила по поводу книги, которую президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили члены американского конгресса во время его визита в США. Захарова рассказала, что Зеленскому вручили книгу «Легкая черепно-мозговая травма», которую издал американо-украинский медицинский фонд AUMF. «Все-таки книга — лучший подарок, как ни крути», — отметила она.

1 сентября президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский завершили переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. Главы государств выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Позже Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом детали его грядущего визита в Киев.

