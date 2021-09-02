Пресс-секретарь Зеленского передумал идти на ЛГБТ-марш после фото с Белым домом

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Заленского Сергей Никифоров, который входит в состав украинской делегации в США, решил не участвовать в ЛГБТ-марше 19 сентября из-за обрушившейся на него критики, которую спровоцировала фотография, сделанная в Вашингтоне. Об этом он рассказал изданию «Страна.ua».

Речь идет о снимке, на котором пресс-секретарь показал язык и встал под таким ракурсом, будто он держит Белый дом, а в роли «ниточки» выступает Монумент Вашингтону. Он пояснил, что это было «дурашливое фото ради самоиронии», не подразумевающее ничего плохо.

Никифоров выложил снимок в сеть, после чего на него с критикой обрушились украинские пользователи. Они упрекнули его в несерьезности и неподобающем для его должности поведении. «Я еще хотел пойти на прайд, поддержать, а теперь вот думаю — стоит ли? Потому что вообще будет катастрофа», — рассказал Никифоров, опасаясь осуждения со стороны сторонников традиционных семейных ценностей.

В субботу, 28 августа, после окончания шествия «Одесса Прайд» на автобус, в котором находились представители ЛГБТ-сообщества, напали представители радикальной организации «Традиция и порядок». Правоохранители попытались оттеснить нападавших, однако те применили газовые баллончики.

Ранее украинские радикалы неоднократно нападали на представителей ЛГБТ и выступали против ограничения их дискриминации. В июле они атаковали рейв-митинг ЛГБТ-активистов возле офиса президента Украины.