Около 30 полицейских пострадали в потасовке во время ЛГБТ-марша

В столкновениях во время марша в поддержку ЛГБТ в Одессе пострадали порядка 30 силовиков

В столкновениях между представителями ультраправых группировок с полицией и Нацгвардией, которые завершили «Марш равенства», проведенный представителями сексуальных меньшинств в защиту ЛГБТ-сообщества в Одессе, пострадали почти три десятка полицейских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Согласно данным правоохранителей, спустя 20 минут после окончания акции группа агрессивно настроенных граждан «проявила неадекватное поведение» по отношению к силовикам. На улице Дерибасовской они устроили драку с сотрудниками правоохранительных органов и применили в их отношении слезоточивый газ. В результате действий провокаторов 29 полицейских получили повреждения, им была оказана медицинская помощь.

По факту нарушений возбуждено уголовное дело по статьям за насилие в отношении работника правоохранительного органа, массовые беспорядки и хулиганство. В полиции добавили, что в общей сложности в ходе потасовки задержали 51 человека.

В субботу, 28 августа, после окончания шествия «Одесса Прайд» на автобус, в котором находились представители ЛГБТ-сообщества, напали представители радикальной организации «Традиция и порядок». Правоохранители попытались оттеснить нападавших, однако те применили газовые баллончики.

Ранее украинские радикалы неоднократно нападали на представителей ЛГБТ и выступали против ограничения их дискриминации. В июле они атаковали рейв-митинг ЛГБТ-активистов возле офиса президента Украины Владимира Зеленского, а в июне вышли на протестную акцию против «гендерной диктатуры» и принятия закона, предусматривающего наказание за предвзятое отношение к секс-меньшинствам.