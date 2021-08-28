Марш в поддержку ЛГБТ в Одессе закончился потасовкой и задержаниями

«Марш равенства», который представители сексуальных меньшинств провели в защиту ЛГБТ-сообщества в Одессе, завершился потасовкой представителей ультраправых группировок с полицией и Нацгвардией. Об этом сообщает Telegram-канал «Сегодня».

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По его данным, после окончания шествия «Одесса Прайд» на автобус, в котором находились представители ЛГБТ-сообщества, напали представители радикальной организации «Традиция и порядок». Правоохранители попытались оттеснить нападавших, однако те применили газовые баллончики. Сообщается, что в ходе беспорядков пострадали 16 полицейских и 13 нацгвардейцев.

По данным самих участников «Традиции и порядка», приведенным на странице движения в Instagram, в результате были задержаны более 50 человек, в том числе глава одесского офиса активистов Илья Попков. Задержанных доставили в Приморское районное отделение полиции Одессы, сейчас там собираются другие представители организации.

В середине августа социологическая группа «Рейтинг» опросила жителей Украины об их отношении к представителям ЛГБТ-сообщества и чайлдфри. Оказалось, что почти половина украинских граждан настроена к ним неодобрительно. Доля противников нетрадиционных отношений и феномена семьи хотя бы без одного ребенка составила 47 и 42 процента. При этом около половины граждан испытывают нейтральные чувства по отношению к таким людям, и лишь 7-8 процентов — положительные.