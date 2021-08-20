Лукашенко предложил Венгрии вместе защищаться от геев

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента Венгрии Яноша Адера с Днем святого Иштвана, символизирующего основы независимого христианского венгерского государства европейского образца, и предложил вместе защищать семейные ценности. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

По его словам, обе страны всегда придерживались традиционных убеждений в вопросах семьи и социальных институтов и должны продолжать бороться с активной гей-пропагандой, навязываемой некоторыми западными странами. Белорусский лидер выразил уверенность, что сотрудничество в этой сфере может стать перспективным направлением двусторонних отношений.

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«Принимая во внимание соответствующий существенный опыт Беларуси, выражаю готовность к расширению диалога в этой отрасли, в том числе в рамках международных организаций», — подчеркнул Лукашенко.

Он также направил поздравление премьер-министру республики Виктору Орбану. Лукашенко отметил, что в последнее время оба государства пережили сильный натиск давления «демократических» стран и смогли отстоять свою точку зрения. Также белорусский лидер поблагодарил венгерское правительство за поддержку и помощь в «непростое время» для Белоруссии.

Ранее стало известно, что Орбан решил провести в Венгрии референдум касательно закона о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей из-за резкой реакции Брюсселя. Он подчеркнул, что только «общая воля народа» может защитить страну.

Указанный закон вступил в силу в Венгрии на прошлой неделе. Документ запретил демонстрацию тем гомосексуальности и смены пола в любом контенте, разрешенном для детей. 15 июля Еврокомиссия пригрозила властям страны судом из-за законов, которые ущемляют ЛГБТ-сообщество. Исполнительный орган ЕС дал Будапешту два месяца на смягчение нововведений.