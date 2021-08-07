В Венгрии книги с ЛГБТ-тематикой будут продавать в закрытой упаковке

В Венгрии вступил в силу указ, согласно которому книги с ЛГБТ-тематикой можно будет купить исключительно в закрытой упаковке. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

Уточняется, что новые правила касаются только детских книг и медиа, а также запрещают публичную демонстрацию товаров, которые изображают или пропагандируют смену пола.

Согласно документу, лицам до 18 лет будет нельзя показывать материалы, «поощряющие изменение пола или гомосексуальность». Помимо этого, представители ЛГБТ-сообщества не смогут принимать участие в съемках телешоу для несовершеннолетних или съемках школьных учебных материалов.

Ранее глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что лидеры стран Евросоюза (ЕС) должны провести референдум по вопросу дальнейшего членства Венгрии в объединении. Уточняется, что политик призвал к обсуждению будущего страны в ЕС из-за нового закона премьер-министра Виктора Орбана о запрете пропаганды ЛГБТ.