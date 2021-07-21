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Премьер Венгрии Орбан решил вынести на референдум скандальный закон об ЛГБТ

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Фото: Ana Fernandez / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Власти Венгрии решили провести референдум касательно закона о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей. Решение о проведении голосования было принято из-за нападок Бросселя из-за закона о защите детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«В Западной Европе активисты ЛГБТ-движения посещают детские сады, школы, проводят мастер-классы по сексуальному просвещению. Они хотят делать то же самое в Венгрии. Именно поэтому бюрократы из Брюсселя угрожают нам и инициируют процедуры о нарушении прав, таким образом злоупотребляя своей властью», — выразил мнение премьер-министр.

Согласно сообщению канцелярии, на референдуме гражданам будут предложены пять вопросов: поддерживают ли они проведение презентаций для несовершеннолетних в образовательных учреждениях на тему сексуальной ориентации без одобрения родителей, пропаганду операций по смене пола, предоставление доступа несовершеннолетним к услугам по смене пола, показ в СМИ контента на тему смены пола и другого контента сексуального характера, который может повлиять на их развитие.

Орбан подчеркнул, что только «общая воля народа» может защитить страну.

Ранее в Венгрии вступил в сиду закон о пропаганде ЛГБТ несовершеннолетним, который запрещает демонстрацию тем гомосексуальности и смены пола в любом контенте, разрешенном для детей.

В ответ Еврокомиссия пригрозила судом властям Венгрии и Польши из-за действующих в стране законов, которые ущемляют ЛГБТ-сообщество.

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