Премьер Венгрии назвал «хулиганством» требование ЕС отменить закон против ЛГБТ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на позицию Еврокомиссии по законам против ЛГБТ-пропаганды, передает агентство Reuters.

«Это легализованное хулиганство (...) Позиция Европейской Комиссии постыдна», — заявил Орбан, выступая по радио. Он подчеркнул, что Венгрия не позволит ЛГБТ-активистам «разгуливать по школам» и заниматься «сексуальной пропагандой».

Речь идет о законе о пропаганде ЛГБТ несовершеннолетним, который вступил в силу на прошлой неделе: он запрещает демонстрацию тем гомосексуальности и смены пола в любом контенте, разрешенном для детей. Критики закона считают, что он неоправданно смешивает гомосексуальную ориентацию с педофилией и порнографией и посягает на права человека.

Днем ранее стало известно, что Еврокомиссия пригрозила судом властям Венгрии и Польши из-за действующих в стране законов, которые ущемляют ЛГБТ-сообщество. Исполнительный орган ЕС дал странам 2 месяца на то, чтобы смягчить законы об ЛГБТ-пропаганде, а затем он обратится в Европейский суд.