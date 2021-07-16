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Премьер Венгрии назвал «хулиганством» требование ЕС отменить закон против ЛГБТ

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Фото: John Thys / Reuters
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал «хулиганством» позицию ЕС по закону об ЛГБТ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на позицию Еврокомиссии по законам против ЛГБТ-пропаганды, передает агентство Reuters.

«Это легализованное хулиганство (...) Позиция Европейской Комиссии постыдна», — заявил Орбан, выступая по радио. Он подчеркнул, что Венгрия не позволит ЛГБТ-активистам «разгуливать по школам» и заниматься «сексуальной пропагандой».

Речь идет о законе о пропаганде ЛГБТ несовершеннолетним, который вступил в силу на прошлой неделе: он запрещает демонстрацию тем гомосексуальности и смены пола в любом контенте, разрешенном для детей. Критики закона считают, что он неоправданно смешивает гомосексуальную ориентацию с педофилией и порнографией и посягает на права человека.

Днем ранее стало известно, что Еврокомиссия пригрозила судом властям Венгрии и Польши из-за действующих в стране законов, которые ущемляют ЛГБТ-сообщество. Исполнительный орган ЕС дал странам 2 месяца на то, чтобы смягчить законы об ЛГБТ-пропаганде, а затем он обратится в Европейский суд.

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