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Названа стратегия борьбы Евросоюза с нетолерантными к ЛГБТ странами

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Jurek Kralkowski / Keystone Press Agency
Историк Офицеров-Бельский рассказал о борьбе Евросоюза с нетолерантными к ЛГБТ странами

Стратегия Евросоюза в борьбе с нетолерантной к ЛГБТ политикой стран восточной части блока — соблюдать осторожность, чтобы не навредить общеевропейской солидарности, однако в итоге ЕС хочет сделать ситуацию более управляемой. Об этом «Ленте.ру» рассказал Дмитрий Офицеров-Бельский, кандидат исторических наук и старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М.Примакова.

По словам эксперта, в Брюсселе понимают, что планы по интеграции всех остальных стран пошатнутся, если слишком сильно надавить на Венгрию и Польшу. А те, в свою очередь, продолжают «испытывать на прочность» европейскую систему.

«Пока что тесты показывают неплохие результаты: Варшаве и Будапешту давно грозят санкциями, но их так до сих пор и не ввели, невзирая на все громкие заявления», — отметил историк.

15 июля стало известно, что Еврокомиссия пригрозила судом властям Венгрии и Польши из-за действующих в стране законов, которые ущемляют ЛГБТ-сообщество. Исполнительный орган ЕС дал странам два месяца на то, чтобы смягчить законы об ЛГБТ-пропаганде, а затем он обратится в Европейский суд.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал позицию ЕК «постыдной» и охарактеризовал ее как «легализованное хулиганство» Он подчеркнул, что Венгрия не позволит ЛГБТ-активистам «разгуливать по школам» и заниматься «сексуальной пропагандой».

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