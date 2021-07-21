Мир
 
Последние новости
Мишустин отменил большинство обязательных штампов в паспорте
«Роскосмос» запустил 20-тонную «Науку» к МКС
Чеченцев арестовали по делу о покушении в Австрии на критика Кадырова
Полиция провела беседу с владельцем барана в «Сколково» перед Курбан-байрамом 
Власти Крыма заявили о нехватке 2,5 тысячи врачей
Белорусская диаспора решила не допустить похищения из России оппозиционера
ВОЗ раскрыла свою роль в решении об отмене Олимпиады
Богатейший человек мира отдал 200 миллионов долларов повару и политологу
Лукашенко предсказал третью мировую войну с участием России и Китая
В США российский Су-75 отнесли к «классу F-35»
Новости партнеров
Прослушать новость

Люксембург призвал к референдуму о членстве Венгрии в ЕС из-за закона об ЛГБТ

Перейти в «Мою Ленту»
Жан Ассельборн
Жан Ассельборн
Фото: Johanna Geron / Reuters

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) должны провести референдум по вопросу дальнейшего членства Венгрии в объединении. Такое мнение высказал глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн, его слова передает Spiegel.

Политик призвал к обсуждению будущего Венгрии в ЕС из-за нового закона премьер-министра страны Виктора Орбана о запрете пропаганды ЛГБТ. Ассельборн предрек, что результаты референдума будут не в пользу Будапешта, так как многие члены объединения не готовы продолжать «терпеть» венгерского премьера.

Ранее стало известно, что Орбан решил провести в Венгрии референдум касательно закона о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей из-за резкой реакции Брюсселя. Он подчеркнул, что только «общая воля народа» может защитить страну.

Указанный закон вступил в силу в Венгрии на прошлой неделе. Документ запретил демонстрацию тем гомосексуальности и смены пола в любом контенте, разрешенном для детей. 15 июля Еврокомиссия пригрозила властям страны судом из-за законов, которые ущемляют ЛГБТ-сообщество. Исполнительный орган ЕС дал Будапешту два месяца на то, чтобы смягчить законы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Премьер Венгрии Орбан решил вынести на референдум скандальный закон об ЛГБТ
Нелюбовь к геям и лесбиянкам в Восточной Европе объяснили
Названа стратегия борьбы Евросоюза с нетолерантными к ЛГБТ странами
Премьер Венгрии назвал «хулиганством» требование ЕС отменить закон против ЛГБТ