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Нелюбовь к геям и лесбиянкам в Восточной Европе объяснили

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Акция ЛГБТ-активистов в Варшаве
Акция ЛГБТ-активистов в Варшаве
Jurek Kralkowski / Keystone Press Agency
Историк Офицеров-Бельский объяснил нелюбовь к секс-меньшинствам в Восточной Европе

Причина откровенной нелюбви к геям и лесбиянкам в странах восточной части Европы — то, что традиционные ценности играют важную роль в идентичности местного населения. Так этот феномен объяснил Дмитрий Офицеров-Бельский, кандидат исторических наук и старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е. М.Примакова в разговоре с «Лентой.ру».

«Восточные европейцы справедливо полагают, что нынешние ценности ЕС — новосозданные, не имеющие отношения к традиции. Они хотят видеть Европу такой, какой она всегда была: пусть модернизирующейся, но не в ущерб собственному древнему культурному пласту. Они не желают обновлять его так жестко и резко, как этого хотят ведущие державы ЕС», — полагает историк.

По словам эксперта, консервативные установки помогают жителям Восточной Европы чувствовать себя настоящими европейцами — несмотря на то, что в ЕС они относительные новички (Польша вступила в союз в 1999 году, Венгрия — в 2004-м). Они помнят о том, что христианство, которое имеет все меньше веса на Западе, сформировало всю историю европейской культуры, убеждены в ценности традиционных гендерных ролей и важности общепринятых представлений о семье.

15 июля стало известно, что Еврокомиссия пригрозила судом властям Венгрии и Польши из-за действующих в стране законов, которые ущемляют ЛГБТ-сообщество. Исполнительный орган ЕС дал странам два месяца на то, чтобы смягчить законы об ЛГБТ-пропаганде, а затем он обратится в Европейский суд.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал позицию ЕК «постыдной» и охарактеризовал ее как «легализованное хулиганство» Он подчеркнул, что Венгрия не позволит ЛГБТ-активистам «разгуливать по школам» и заниматься «сексуальной пропагандой».

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