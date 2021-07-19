Нелюбовь к геям и лесбиянкам в Восточной Европе объяснили

Причина откровенной нелюбви к геям и лесбиянкам в странах восточной части Европы — то, что традиционные ценности играют важную роль в идентичности местного населения. Так этот феномен объяснил Дмитрий Офицеров-Бельский, кандидат исторических наук и старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е. М.Примакова в разговоре с «Лентой.ру».

Материалы по теме Утрата ценностей. Что заставило Польшу и Венгрию пойти против всей Европы и начать борьбу с ЛГБТ и либералами? Белые и злые Они ненавидят мигрантов и плюют на приличия. За ними будущее Европы

«Восточные европейцы справедливо полагают, что нынешние ценности ЕС — новосозданные, не имеющие отношения к традиции. Они хотят видеть Европу такой, какой она всегда была: пусть модернизирующейся, но не в ущерб собственному древнему культурному пласту. Они не желают обновлять его так жестко и резко, как этого хотят ведущие державы ЕС», — полагает историк.

По словам эксперта, консервативные установки помогают жителям Восточной Европы чувствовать себя настоящими европейцами — несмотря на то, что в ЕС они относительные новички (Польша вступила в союз в 1999 году, Венгрия — в 2004-м). Они помнят о том, что христианство, которое имеет все меньше веса на Западе, сформировало всю историю европейской культуры, убеждены в ценности традиционных гендерных ролей и важности общепринятых представлений о семье.

15 июля стало известно, что Еврокомиссия пригрозила судом властям Венгрии и Польши из-за действующих в стране законов, которые ущемляют ЛГБТ-сообщество. Исполнительный орган ЕС дал странам два месяца на то, чтобы смягчить законы об ЛГБТ-пропаганде, а затем он обратится в Европейский суд.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал позицию ЕК «постыдной» и охарактеризовал ее как «легализованное хулиганство» Он подчеркнул, что Венгрия не позволит ЛГБТ-активистам «разгуливать по школам» и заниматься «сексуальной пропагандой».