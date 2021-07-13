В конституции Белоруссии закрепят брак как союз мужчины и женщины

В конституцию Белоруссии захотели внести поправки о браке и защите исторической памяти

В конституцию Белоруссии захотели внести поправки о браке как союзе мужчины и женщины, а также о защите исторической памяти о Великой Отечественной войне, сообщают «Известия» со ссылкой на парламент республики.

Согласно статье 12 белорусского кодекса о браке и семье, брак — это «добровольный союз мужчины и женщины». Это положение закрепят в основном законе страны, если его поддержат на будущем референдуме.

Зампред комиссии по международным делам парламента Белоруссии Олег Гайдукевич подчеркнул, что в республике планируют брать пример с России, где уже внесли эту поправку в Конституцию страны. Гайдукевич добавил, что это изменение в законе ему нравится.

«Белоруссия — это колыбель европейской цивилизации в плане сохранения традиционных ценностей. Почему бы не внести по примеру России, не закрепить в нашей конституции, что брак — это союз мужчины и женщины?» — почеркнул депутат.

Член конституционной комиссии, депутат белорусского парламента Игорь Марзалюк подтвердил, что подобная поправка обсуждается в комиссии. Он добавил, что семья трактуется политиками как союз мужчины и женщины, «в полном соответствии классическим европейским определением, в том числе декларацией прав человека на французском языке».

Ранее эстонский парламент проголосовал за проведение референдума об однополых браках. Если инициативу примут окончательно, то гражданам республики предстоит всеобщее голосование о легализации однополых браков.