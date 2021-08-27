Посольство США предупредило о радикалах на украинских гей-парадах

Посольство США на Украине попросило американцев, находящихся на территории республики, соблюдать осторожность во время проведения в ряде украинских городов ЛГБТ-прайдов. Об этом сообщается на сайте дипломатического представительства.

В частности, граждан Соединенных Штатов предупредили об угрозе насилия на гей-парадах со стороны экстремистов. В посольстве подчеркнули, что ранее радикалы «препятствовали проведению прайдов на Украине посредством контрдемонстраций и физических нападений».

Американцев призвали избегать толпы, а также вести себя сдержанно и быть осторожными, находясь вблизи крупных собраний.

Ранее украинские радикалы неоднократно нападали на представителей ЛГБТ и выступали против ограничения их дискриминации. Так, в июле они атаковали рейв-митинг ЛГБТ-активистов возле офиса президента Украины, а в июне вышли на протестную акцию против «гендерной диктатуры» и принятия закона, предусматривающего наказание за предвзятое отношение к секс-меньшинствам.