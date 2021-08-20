В Эстонии противники ЛГБТ-движения жестоко избили двух девушек

В Таллине мужчины напали на двух девушек из-за их сексуальной ориентации. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews со ссылкой на потерпевших.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 августа. По словам девушек, они пришли на автобусную остановку, и трое стоявших неподалеку мужчин в состоянии алкогольного опьянения начали глумиться над ними. Один из них подошел к девушкам и назвал их лесбиянками. При этом пострадавшая уточнила, что они с девушкой не выражали своих чувств на публике. Она допустила, что противник ЛГБТ-движения, вероятно, знает их через третьих лиц.

В ответ девушка попросила мужчину оставить их в покое, после чего тот начал душить ее. Что происходило потом, потерпевшая помнит обрывисто, так как после нескольких ударов потеряла сознание. «Мужчины начали избивать нас руками и ногами. Двое били, а третий наблюдал», — рассказала она о жестоких действиях мужчин.

Другой девушке удалось вызвать скорую и полицию. В пресс-службе Департамента полиции и пограничной охраны отметили, что за совершение преступления на почве ненависти на нападавших было заведено уголовное дело.

Ранее стало известно, что, согласно опросу Эстонского центра по правам человека, отношение эстонцев к представителям ЛГБТ-сообщества существенно улучшилось. Согласно опросу, 64% людей поддерживают закон о совместном проживании. Это на 15% больше, чем два года назад. Поддержка выросла как среди эстонцев, так и среди жителей страны другой национальности.