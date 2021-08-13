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Флаги ЛГБТ на церкви в США заменили на знамена Конфедерации

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Фото: Wesley at Virginia Tech
Неизвестные украли висевший на церкви в США флаг ЛГБТ и повесили флаги Конфедерации

Полиция города Блэксбург в американском штате Вирджиния расследует инцидент с флагом ЛГБТ, висевшим на церкви: неизвестные украли знамя и повесили на здание флаги Конфедерации южных штатов — в современных США их считают символом расового угнетения и ненависти. О произошедшем сообщает местный канал WDBJ7.

Сообщается, что инцидент с пропажей флага с методистской церкви произошел уже во второй раз за последние 10 дней. Сейчас знамя сексуальных и расовых меньшинств снова висит у входа в религиозное учреждение, но теперь уже за оконным стеклом.

Полицейские и местный священник призвали ответственных за воровство флага признаться в содеянном и извиниться.

В июле в британском городе Лидс христианский проповедник назвал гомосексуальность «мерзостью в глазах Бога» перед толпой, после чего был задержан полицией. Его арестовали по подозрению в «разжигании ненависти».

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