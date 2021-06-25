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Посольство США в России вывесило флаг ЛГБТ

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Посольство США в России вывесило флаг ЛГБТ. Об этом представители дипмиссии рассказали в своем Instagram.

Это событие приурочили ко Дню радужного флага (Pride Flag Day), который отмечается 25 июня с 1978 года. Именно тогда его впервые продемонстрировали на одном из гей-парадов. В американском посольстве также напомнили о Месяце гордости (Pride Month), который начался 1 июня.

Отмечается. что кадры с места событий опубликовало в своем Telegram-канале РИА Новости.

Год назад Министерство иностранных дел России направило ноты протеста посольствам США, Великобритании и Канады из-за вывешенных ими флагов ЛГБТ. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне Василий Пискарев

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