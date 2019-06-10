Посольства США вывесили запрещенные Трампом флаги ЛГБТ

Дипломатические представительства США в Индии и Южной Корее вывесили флаги ЛГБТ-сообщества, несмотря на запрет администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Independent.

Здание посольства США в Нью-Дели, столице Индии, было подсвечено в цвета радуги, а представительства в южнокорейском Сеуле и индийском городе Ченнаи вывесили соответствующие флаги. Кроме того, подобную символику разметило несколько консульств на официальных страницах в интернете.

8 июня NBC News сообщало, что администрация США запретила размещать радужные флаги в честь «месяца гордости» на зданиях своих посольств в ответ на соответствующий запрос. По информации The Independent, большую роль в этом решении сыграл госсекретарь Майк Помпео, который является сторонником традиционных ценностей. Отмечается, что при администрации Барака Обамы Госдеп рассылал в дипломатические ведомства указания развешивать флаги.

В июне в США проходит так называемый месяц гордости, когда представители ЛГБТ-сообщества отмечают успехи, которые были достигнуты в этой сфере.

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