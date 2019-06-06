Полиция Иерусалима приняла в свои ряды трансгендеров

Полиция Иерусалима в течение последних месяцев приняла нескольких трансгендеров в свои ряды, сообщает The Times of Israel.

Один из них, считающий себя женщиной, уже прошел обучение и несет службу. Об этом полицейский департамент города рассказал в преддверии 18-го ежегодного гей-парада.

Обеспечивать безопасность примерно 30 тысяч его участников будут около 2,5 тысяч стражей порядка. «Израильская полиция будет решительно действовать против любого, кто попытается помешать проведению "парада гордости" в Иерусалиме», — говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что задержаны два консервативных активиста, якобы строившие планы по срыву мероприятия.

Издание отмечает, что за день до этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые назначил министром юстиции открытого гея: Амира Охану из правой партии «Ликуд».

ЛГБТ-сообщество Иерусалима часто критикует правоохранителей за недостаточно эффективную защиту. В частности, отмечает издание, на них возлагают вину за то, что в 2015 радикальному иудею-ортодоксу, отбывшему срок за нападение на людей с ножом, удалось попасть на парад и ранить шестерых человек. Тогда от ран погибла 16-летняя девушка.

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