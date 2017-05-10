В командовании Армии обороны Израиля появился первый открытый гей

Главный военный прокурор Шарон Афек стал первым открытым геем в командовании ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля). О своей гомосексуальности он рассказал в интервью израильским СМИ, отмечает The Haaretz.

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45-летний полковник отметил, что его ориентация «никогда не мешала и не помогала его военной карьере». «Когда я был молодым офицером, были другие времена. Я боялся, что это будет каким-то образом играть против меня, что я упрусь в стеклянный потолок. К счастью, никого особо не интересовала моя гомосексуальность и я никогда не чувствовал, что моя сексуальная ориентация играет какую-то роль в принятии решений в отношении меня», — пояснил он.

Он отметил, что хотел личным примером показать призывникам из ЛГБТ-сообщества, что в ЦАХАЛе нет дискриминации по отношению к гомосексуалистам.

При этом Афек добавил, что «проявление невежества и ксенофобии» встречается и в настоящее время.

C 1993 года открытым геям и лесбиянкам разрешено служить в израильской армии. В 1980-е годы военное руководство должно было докладывать психиатрам о наличии в рядах армии представителей ЛГБТ-сообщества, несмотря на то, что с 70-х годов гомосексуализм в большинстве стран мира перестал считаться психическим отклонением.