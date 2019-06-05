Мэр американского городка предложил уничтожать геев

Мэр городка Карбон Хилл в американском штате Алабама написал, что без уничтожения гомосексуалистов не получится изменить происходящее в обществе. Об этом сообщает BBC News.

Как отмечается, Марк Чемберс (Mark Chambers) разместил подобный пост на своей странице в Facebook, однако позднее его удалил. В сообщении содержалась картинка с надписью «Мы живем в обществе, в котором гомосексуалы читают нам мораль, трансвеститы читают лекции о биологии человека, детоубийцы — о правах человека, а социалисты — об экономике».

К изображению был приложен комментарий самого мэра. В нем говорилось, что единственный способ изменить такой порядок вещей — «искоренить проблему». «Я знаю, что так говорить плохо, но без их уничтожения нет способа исправить это», — написал Чемберс.

Публикация вызвала негодование. В частности, правозащитники из Алабамы потребовали отставки политика. Его комментарии назвали ужасающими и неприемлемыми, поскольку члены ЛГБТ-сообщества и так сталкиваются с крайне высоким уровнем насилия и домогательств в повседневной жизни.

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Во время комментария телеканалу WBRC Чемберс первоначально отрицал, что написал подобное. Позднее он пояснил, что намеревался отправить картинку другу в частном порядке. Отмечается, что в разговоре с журналистами чиновник также упомянул мигрантов, назвал их неблагодарными и утверждал, что они захватили США.

В итоге мэр был вынужден извиниться. При этом он отметил, что его слова вырвали из контекста.

Чемберс занимает должность мэра Карбон Хилл с 2014 года. Этот городок с населением менее 2 тысячи человек расположен в 240 километрах к северу от столицы штата Алабама — Монтгомери.

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