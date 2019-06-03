Президент Филиппин рассказал о своем излечении от гомосексуальности

Президент Филиппин Родриго Дутерте рассказал в публичном выступлении, что раньше был «немного геем», но затем «вылечился» от гомосексуальности. Об этом 2 июня сообщило CNN.

Дутерте вспомнил об этом, после того как приписал нетрадиционную сексуальную ориентацию политическому оппоненту — сенатору Антонио Трильянесу. Президент рассказал, что чувствовал себя «немного геем», когда был женат на Элизабет Циммерман — политик развелся с ней в 2000 году.

По словам филиппинского лидера, от гомосексуальности он «вылечился», когда встретил нынешнюю подругу Ханилет Аванченью (Honeylet Avanceña): «Я снова стал мужчиной! Так меня вылечили прекрасные женщины. (...) Я стал презирать красивых мужчин. Теперь я предпочитаю прекрасных женщин».

Дутерте известен эпатажными высказываниями и действиями: к примеру, год назад 73-летний политик вызвал возмущение тем, что поцеловал в губы замужнюю женщину на встрече с соотечественниками в Южной Корее.

В феврале 2018 года он предложил солдатам стрелять по вагинам протестующих женщин, чтобы «делать их бесполезными».

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