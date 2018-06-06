Президент Филиппин собрался в отставку из-за женщин

Президент Филиппин Родриго Дутерте, прилюдно поцеловавший замужнюю женщину в губы, заявил о готовности покинуть свой пост. Об этом сообщает Reuters.

Глава государства решил объясниться на фоне обвинений в неподобающем поведении. Он заявил, что произошедшее было «чистым шоу-бизнесом», чтобы развлечь присутствовавших на встрече в Южной Корее. «Если достаточно женщин... Думаю, если все женщины здесь подпишут петицию за мою отставку, я уйду», — добавил президент по возвращении из поездки.

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Дутерте также отметил, что поцелуи с женщинами — это его стиль, и он делал так все 22 года, пока был мэром города Давао. «Во время кампании в дни мэрства я целовал всех женщин в губы. Все дело в том, что вы меня не знаете», — сказал он.

73-летний Дутерте на встрече с соотечественниками в Южной Корее 3 июня объявил, что подарит одному из присутствующих экземпляр книги «Алтарь секретов: секс, политика и деньги в Филиппинской католической церкви» в обмен на поцелуй. На сцену вышли две женщины, одну из них президент поцеловал в щеку, а от второй он захотел получить поцелуй в губы. Она смутилась, но в итоге согласилась.

@PhilippineStar / Twitter

Дутерте прослыл сексистом и женоненавистником из-за грубых и уничижительных комментариев в адрес женщин. Так, в феврале этого года он приказал солдатам правительственной армии не убивать женщин-повстанцев, а «стрелять им в вагины», так как это, по мнению главы государства, «сделает их бесполезными».

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