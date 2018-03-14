Дутерте нашел способ избежать наказания за убийства наркоторговцев

Президент Филиппин Родриго Дутерте решил вывести страну из состава Международного уголовного суда (МУС) в связи с решением инстанции расследовать преступления государства против прав человека. Об этом сообщает Reuters.

В документе, который должен подписать Дутерте, говорится об отзыве ратификации Римского статута, предоставляющего стране членство в МУС. По словам президента, все обвинения инстанции — «ничем не обоснованные, беспрецедентные и оскорбительные нападки на него самого и его администрацию».

Римский статут Международного уголовного суда был принят дипломатической конференцией полномочных представителей под эгидой ООН в 1998 году. Согласно его положениям, любое государство-участник вправе выйти из МУС спустя год после письменного уведомления. Однако Дутерте подчеркнул, что страна сделает это немедленно.

Лидер Филиппин 13 марта пригрозил расправой правозащитникам из ООН в случае, если они начнут расследовать дела о нарушении прав человека в стране. Он пообещал скормить их крокодилам в ответ на планы проверить действия полиции, которая начала масштабную борьбу с наркоторговцами.

В 2016 году президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выходе РФ из соглашения по Международному уголовному суду.

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