Президент Филиппин решил скормить «сукиных детей» из ООН крокодилам

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил расправой правозащитникам из ООН в случае, если они начнут расследовать дела о нарушении прав человека в стране. Об этом сообщает The Telegraph.

«Если эти придурки сюда заявятся... Здесь есть крокодилы, которые людей едят? Тогда скормите им этих сукиных детей», — приказал лидер страны, выступая перед журналистами.

Такое заявление он сделал в ответ на планы правозащитников проверить действия полиции, которая по приказу президента начала масштабную борьбу с наркоторговцами.

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Согласно официальной статистике, с начала кампании по борьбе с наркоторговцами в 2016-м полицейские убили около четырех тысяч филиппинцев. Еще несколько тысяч были казнены неизвестными в масках прямо на улицах. В правоохранительных органах утверждают, что огонь открывают только в случае оказания сопротивления при аресте. Однако очевидцы это опровергают.

Дутерте также призвал стражей порядка игнорировать вопросы представителей СМИ о борьбе с наркопреступностью, чтобы не выдавать самих себя. «Просто отвечайте, что подчиняетесь приказам сверху. Я же говорил, что несу полную ответственность за ваши действия», — сказал он.

Филлипинский лидер известен своими скандальными высказываниями. Ранее он уже клялся убивать чиновников, замешанных в наркоторговле. В феврале этого года он призвал солдат простреливать вагины протестующим женщинам, а в ноябре 2017-го признался, что, будучи подростком, во время поножовщины убил человека.

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