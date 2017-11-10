Дутерте признался в совершенном в 16 лет убийстве

Президент Филиппин Родриго Дутерте признался, что подростком во время поножовщины убил человека. Об этом глава государства заявил на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит во Вьетнаме, передает BBC News.

По словам филиппинского лидера, это произошло, когда ему было 16 лет. Официальный представитель Дутерте поспешил заявить, что все это «было сказано в шутку». «Президент всегда использует яркие лингвистические приемы, когда обращается к филиппинцам, находясь за рубежом», — пояснил он.

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В 2015 году Дутерте уже сознавался в убийстве человека во время поножовщины на пляже, когда ему было 17 лет. «Неизвестно, имел ли в виду президент тот же случай или речь идет о другом», — пишет BBC News.

Президент Филиппин известен своими скандальными высказываниями. Так, в июне этого года он пригрозил съесть печень экстремистов из группировки «Абу Сайяф».

За полгода до этого глава государства поклялся убивать чиновников, замешанных в наркоторговле.

Кампания по борьбе с наркотиками началась на Филиппинах в мае 2016 года — сразу после того, как Дутерте вступил в должность. В декабре сообщалось, что с момента его избрания главой государства полицейские убили в ходе спецопераций несколько тысяч человек.