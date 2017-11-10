Мир
 

Дутерте признался в совершенном в 16 лет убийстве

Перейти в «Мою Ленту»
Родриго Дутерте
Родриго Дутерте

Президент Филиппин Родриго Дутерте признался, что подростком во время поножовщины убил человека. Об этом глава государства заявил на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит во Вьетнаме, передает BBC News.

По словам филиппинского лидера, это произошло, когда ему было 16 лет. Официальный представитель Дутерте поспешил заявить, что все это «было сказано в шутку». «Президент всегда использует яркие лингвистические приемы, когда обращается к филиппинцам, находясь за рубежом», — пояснил он.

В 2015 году Дутерте уже сознавался в убийстве человека во время поножовщины на пляже, когда ему было 17 лет. «Неизвестно, имел ли в виду президент тот же случай или речь идет о другом», — пишет BBC News.

Президент Филиппин известен своими скандальными высказываниями. Так, в июне этого года он пригрозил съесть печень экстремистов из группировки «Абу Сайяф».

За полгода до этого глава государства поклялся убивать чиновников, замешанных в наркоторговле.

Кампания по борьбе с наркотиками началась на Филиппинах в мае 2016 года — сразу после того, как Дутерте вступил в должность. В декабре сообщалось, что с момента его избрания главой государства полицейские убили в ходе спецопераций несколько тысяч человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Rodrigo Duterte: Philippines president says he killed someone as teenager
Дутерте бросит армию на борьбу с наркоторговцами
Бывший полицейский обвинил Дутерте в 200 бессудных убийствах
Последние новости
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику
Россию обвинили во всплеске радиации в Европе
Изгнанный исламистами из России «Король YouTube» вернулся
Золотой запас России вырос рекордными темпами
Собчак обвинила Мутко в мухлеже с мочой
Дутерте признался в совершенном в 16 лет убийстве
Задорнова задумали похоронить за границей
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня

Хозяева приехали

Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
15:17Сегодня

Шойгу отчитался о взрывах смертников в Сирии

11:02Сегодня

Охранник назвал чушью сообщения о встречах Трампа с проститутками в Москве

13:32Сегодня

Британия определилась со временем выхода из ЕС

Мир00:0325 октября

Три минуты, включая душ

Разврат и измены давно стали частью политической культуры Франции
15:15Сегодня

Раскрыто число жертв медбрата-душегуба из Германии

23:58 9 ноября

Погибшим в Сирии российским солдатам поставят памятники

12:07Сегодня

Раскрыто имя помогавшей американским политикам «племянницы Путина»

Мир00:04 8 ноября
Митинг против запрета въезда мусульман в США

На плову

Сбежавшие в Америку узбеки растят бороды и строят халифат в трущобах
12:53Сегодня

Американку отправили в тюрьму за женитьбу на собственной матери

09:34Сегодня

Посол России поведал о противостоянии НАТО с Москвой

18:09 9 ноября

Обкуренный техасец удирал от полиции на машине и влетел в озеро

Россия
Многоэтажный дом рухнул в Ижевске
Из-под завалов доносятся крики
Владимир ПутинСпасибо и до встречи!
Что Путин решил сделать со старыми губернаторами
Депутаты найдут способ защиты России от вмешательства американских СМИ
Полицейский забрал у мужа машину за освобождение пойманной с наркотиками жены
Зидан залез на «Парящий мост» и сфотографировался на фоне Кремля
«Люди перестали видеть в этом нечто кровавое и жестокое»
БДСМ по-русски — это больше чем просто хлыст и латекс
Тусклое золото
Тлен и разруха древнерусских городов
Все материалы
Мир
Хозяева приехали
Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Американцы рассказали об ударе иранской ракетой по саудовскому аэропорту
Дутерте признался в совершенном в 16 лет убийстве
Митинг против запрета въезда мусульман в СШАНа плову
Сбежавшие в Америку узбеки растят бороды и строят халифат в трущобах
«После школы она взяла "калаш" и положила сотни турок»
Кровавая война, женщины-шахиды и любовь к Ленину у курдских коммунистов
Шойгу отчитался о взрывах смертников в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Бунт на отшибе
С чего начиналась революция в Киеве и на других окраинах Российской империи
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику
Белорусские пограничники задержали двух россиян с украинкой в багажнике
Плотницкий выселил министра внутренних дел ЛНР из чужого дома
Гости веселой киргизской свадьбы разбили машину милиции
Польский министр пообещал Украине «реальные проблемы»
Все материалы
Экономика
Цепануло
Всего одно слово поднимает людям зарплаты и делает компании дороже
Искусственная реальность
Об эмоциях и домыслах, мешающих журналистике
Золотой запас России вырос рекордными темпами
Вкладчики «Югры» призвали применить механизмы финансового оздоровления банка
Французский суд потребовал от Киева начать выплаты компенсации «Татнефти»
Доля закупок «Аэрофлота» в электронной форме приблизилась к 100 процентам
Российский миллиардер отправится к Сатурну на поиски пришельцев
Все материалы
Силовые структуры
Мара Багдасарян«Если Мара неправа, отец ее наказывает»
Стритрейсерша Багдасарян не считает себя виноватой и хочет вернуть права в суде
С большой дхармой
Тренер по йоге годами завлекал учеников в порносекту
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Полковник Захарченко отказался отдавать государству свои миллиарды
Полковник Захарченко рассказал о накопленных с зарплаты миллиардах рублей
В Москве поймали заклятого врага Япончика и Деда Хасана
В Петербурге неизвестные избили железной арматурой менеджера «Газпрома»
Все материалы
Наука и техника
Каша в голове
Какие смертоносные паразиты скрываются в мозге человека
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Плач колхозника
Почему все ненавидят iPhone X
В НАСА объяснили загадочное таяние антарктических льдов
Запуск лунного корабля показали на видео
Apple признала проблемы с экраном iPhone X
Вымирание динозавров оказалось случайностью
Все материалы
Спорт
Лукас Подольски«Я не знаю, кто играет за вас сейчас»
Чемпион мира Лукас Подольски — о сборной России, Месси и переходе в «Локомотив»
Собчак обвинила Мутко в мухлеже с мочой
МОК попытался отобрать у России несуществующую медаль
Игрок «Барселоны» насладился футболом после ухода Неймара
В Госдуме предложили провести альтернативные Олимпийские игры
Бесформенная масса
Красивые футболки не помогают сборной России играть лучше
Полевой игрок встал в ворота после удаления вратаря и принес команде победу
Все материалы
Культура
Счастливые усов не наблюдают
Кино недели: от «Убийства в Восточном экспрессе» до «Тетраграмматона»
Секреты Лос-Анджелеса: Голливуд повернулся к Спейси задом
Обвинения в педофилии, изнасилованиях и эксгибиционизме разрушили карьеру актера
«Проснувшись, вы обнаруживаете у постели марсианина»
Психические расстройства жителя большого города
Отдел по расследованию домогательств создадут в Голливуде
Задорнова задумали похоронить за границей
Кобзон раскрыл подробности смерти Михаила Задорнова
Второй жертве изнасилования актером из «Сплетницы» отказались верить
Все материалы
Интернет и СМИ
«Самое вредное — это жизнь. От нее все умирают»
Михаил Задорнов — о женщинах, России и придурках
«Я выбираю жить в кайф»
Российских блогеров учат зарабатывать на примере американцев
Искусство без регистрации и SMS
Зашифрованная бомба и дистанционный секс стали сетевыми экспонатами
Женщины нашли способ публиковать обнаженные фото в соцсетях
Умер Михаил Задорнов
ЦРУ уличили в создании маскирующихся под продукты «Касперского» вирусов
Из интернета исчезли более 100 тысяч снимков с детским порно
Все материалы
Ценности
До боли в глазах
Это не галлюцинации, а просто модная съемка
Любителям выпить предложили уродливый свитер с карманом под бутылку
Редкие Air Jordan 11 продали за 23 тысячи долларов
Полиэтиленовый пакет за 700 долларов предложили носить вместо платья
Dolce & Gabbana начнут продавать макароны
Виктория Бекхэм устроилась на работу в фирму спорттоваров
Хью Джекман стал циркачом с часами Montblanc в кармане
Все материалы
Путешествия
Кто там шхерится
Россияне рвутся в Карелию помолиться и отведать калитку
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
Мэр Венеции назвал прожорливых британцев крохоборами
Для россиян введут безвизовый режим со странами Латинской Америки
TripAdvisor расскажет об изнасилованиях туристов в отелях
Бывший банкир прошел пешком вдоль Волги
Россияне массово устремились в Южную Корею
Все материалы
Из жизни
Юра, мы все закопали
Советская молодежь мечтала о чудо-таблетках и космосе, но не сложилось
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Холодный беспредел
Когда бандитов лишают оружия, они переходят на псов и кислоту
Дерзкий вор похитил скульптуру за полмиллиона евро под носом у охраны
Британец нашел на пляже кокаин и попытался его продать
Лев напал на туристов в ЮАР ради внимания самки
«Переезд — моя жертва во имя семьи»
История крымчанки, перебравшейся во Францию
Все материалы
Самые продаваемые машины России
25 самых популярных автомобилей на российском рынке
Отечественные машины, громившие в гонках иномарки
11 автомобилей из СССР, успешно выступавших в автогонках
Озверинотерапия
Первый в России тест самого быстрого кроссовера в мире – Mercedes-AMG GLC 63 S
Самые угоняемые автомобили США
Десять любимых машин американских угонщиков (там много «японцев»)
Ram сделал очень синий эксклюзивный пикап
Bentley построит новую модель из четырехдверного электрокара Porsche
На продажу выставлен самодельный ВАЗ-кабриолет за 1,7 миллиона рублей
Все материалы
«Вайнштейн — просто зайка по сравнению с нашими лесбиянками»
Студентка сняла жилье и попала в секс-рабство
Вечер в хату
Россиянин помог бабушке и прославился на всю страну
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Жительница Иркутска погибла при попытке забросать соседей бутылками
Самым удобным для автомобилистов городом оказался Грозный
В России установлен исторический минимум ипотечных ставок
Все материалы