Дутерте пообещал съесть печень экстремистов после казни вьетнамских моряков

Президент Филиппин Родриго Дутерте снова пригрозил съесть печень экстремистов из группировки «Абу Сайяф». Об этом он заявил после обнаружения на юге страны тел двух казненных боевиками вьетнамских моряков. Слова филиппинского лидера приводит издание Rappler.

«Я съем вашу печень, если вам так хочется. Я просто добавлю соль и уксус и буду есть прямо перед вашими глазами», — сказал Дутерте в среду, 5 июля, заочно обращаясь к экстремистам.

По словам президента, после случившегося придется объясняться перед вьетнамским правительством. Выступая перед чиновниками он подчеркнул, что убийство иностранных заложников местными боевиками — огромный стыд для Филиппин.

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Тела моряков филиппинские военные обнаружили 4 июля. Отмечается, что их захватили в заложники в ноябре прошлого года при нападении на вьетнамское торговое судно.

Дутерте не в первый раз обещает отведать печень экстремистов. В частности, он говорил об этом в апреле 2017 года. В декабре прошлого года глава государства признался, что лично убивал предполагаемых преступников, когда был мэром города Давао.

«Абу Сайяф» известна вымогательствами, похищением людей, подрывами и жестокими казнями. Она считается одной из наиболее опасных в регионе. Присягнула на верность «Исламскому государству» (группировка запрещена в России).