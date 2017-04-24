Мир
 

Дутерте пообещал закусить печенью террористов

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Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил, что он может быть в 50 раз более жестоким, чем мусульманские боевики, обезглавливающие заложников и заявил, что готов съесть экстремистов, если они будут взяты в плен живыми. Об этом сообщает The Independent.

«Если вы хотите, чтобы я стал животным, я готов к этому», — признался Дутерте, выступая на открытии национального спортивного турнира.

Он добавил, что если живого террориста приведут к нему в тот момент, когда у него будет плохое настроение, он готов съесть его печень с солью и уксусом. Эти слова вызвали смех среди собравшихся. Однако Дутерте прервал веселье: «Это правда, если меня разозлить».

Филиппинский лидер известен своими неоднозначными заявлениями. 20 марта, используя обсценную лексику, он потребовал от Европейского парламента не вмешиваться в дела его страны. «Я буду говорить по-английски. Не навязывайте свою культуру или свою веру. Не надо ничего навязывать, особенно нам. Почему бы вам не заняться вашими делами. Почему вы до нас [докопались]?», — возмутился Дутерте. Вместо слова «докопались» филиппинский лидер использовал грубое выражение на английском языке.

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