Бывший полицейский обвинил Дутерте в 200 бессудных убийствах

На Филиппинах бывший высокопоставленный полицейский обвинил президента страны Родриго Дутерте более чем в 200 бессудных убийствах. Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам Артуро Ласканаса, он сам состоял в отряде смерти, которым руководил Дутерте, бывший тогда мэром города Давао. По прямому приказу нынешнего президента были убиты, например, 11 китайцев, подозреваемых в наркоторговле, рассказал он.

«Иногда нас обуревали сомнения. Мы обсуждали их в кругу товарищей, но лояльность к мэру Руди всегда брала верх», — пояснил бывший страж порядка.

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Свои заявления Ласканас сделал в ходе открытого слушания в Сенате, которое было неожиданно прервано после его заявлений о Дутерте. Пресс-секретарь президента Эрнесто Абелла назвал слова бывшего полицейского «недопустимой фабрикацией».

29 декабря филиппинский лидер пригрозил коррумпированным чиновникам, что будет сбрасывать их с вертолета. «Я уже делал так раньше, так почему бы не сделать это снова?» — заявил он. Потом он опроверг эти высказывания.

12 декабря Дутерте в ходе публичного выступления признался, что лично участвовал в убийствах преступников. По его словам, это происходило в период, когда он был мэром города Давао.