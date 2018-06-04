Дутерте обменял книгу о сексе в церкви на поцелуй

@PhilippineStar / Twitter

Президент Филиппин Родриго Дутерте выпросил поцелуй у женщины во время своего пребывания в Южной Корее. Об этом сообщает Philippine Star.

Отмечается, что глава государства проводил встречу с соотечественниками, проживающими в этой стране. В конце выступления Дутерте объявил, что подарит одному из присутствующих экземпляр книги «Алтарь секретов: секс, политика и деньги в Филиппинской католической церкви», которую написал журналист Арьес Руфо.

Глава государства отметил, что за это ему «должны заплатить поцелуем». «Только это должен быть не мужчина», — пояснил он.

В результате на сцену вышли две женщины, одну из них президент поцеловал в щеку, отмечает The Telegraph. Однако от второй он захотел получить поцелуй в губы.

Женщина смутилась, стала закрывать лицо руками, однако президент не отступал. В конце концов она и Дутерте соприкоснулись губами под бурные аплодисменты зала. После поцелуя филиппинский лидер вытер губы рукой. Затем они с женщиной обнялись.

Ранее Дутерте прослыл сексистом и женоненавистником из-за грубых и уничижительных комментариев в адрес женщин.

Так, в феврале этого года он приказал солдатам правительственной армии не убивать женщин-повстанцев, а «стрелять им в вагины», так как это, по мнению главы государства, «сделает их бесполезными».

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