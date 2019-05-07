Мормоны разрешили немормонам приходить на свадьбы

Самая крупная религиозная организация мормонов Церковь Иисуса Христа Святых последних дней изменила правила проведения свадеб. Об этом сообщает NBC News.

Теперь пары, которые вступают в брак, могут совершенно спокойно приглашать на церемонию в мормонскую церковь людей другой веры. Раньше это делать запрещалось. В требованиях также значилось, что в храмах поклоняться могут только прихожане, имеющие специальное разрешение на это. По некоторым данным, даже среди мормонов таких может быть меньше половины.

В итоге были нередкими случаи, когда родители не могли побывать на свадьбе собственных детей, так как исповедовали другую религию. Их можно было звать лишь на гражданские церемонии, проводившиеся позднее. Как было объявлено, нововведение позволит семьям объединиться. В то же время не преуменьшается и значение непосредственно церковного венчания, которое, как считается, запечатывает брак навечно.

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«Это изменение поможет многим людям, которые родились вне церкви. Вы действительно должны были выбирать между церковью и своей семьей», — рассказала 19-летняя Обри Альварес. В 2018-м мать не смогла посетить ее свадьбу и в результате плакала на ступенях храма во время церемонии.

NBC News отмечает, что это еще одно важное изменения в череде проведенных после того, как главой Церкви Иисуса Христа Святых последних дней стал Рассел М. Нельсон. Ранее 94-летний бывший кардиохирург уже отменил правила, запрещавшие крещение детей родителей-геев, а также предполагавшие отлучение от церкви однополых пар. Он также сократил воскресные богослужения на час и пересмотрел церемонии, чтобы женщины получили в них более заметную роль.

Нельсон занял пост после смерти предыдущего главы Томаса Спенсера Монсона в январе 2018-го.

Мормоны — крупнейшая ветвь религиозного Движения святых последних дней, родиной которого считаются США. Больше всего мормонов проживает в штате Юта. Традиционно они ведут довольно замкнутый образ жизни и придерживаются патриархальных отношений.

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