Умер главный мормон

В США умер глава самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон. Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что ему было 90 лет. Мужчина скончался в своем доме в Солт-Лейк-Сити в окружении близких.

По сведениям издания, он стал священнослужителем в 22 года. В 2008 году Монсон стал 16-м президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Четырежды почетный доктор наук, он был председателем попечительского совета системы церковного образования.

Отмечается, что он был активным членом скаутского движения, получил несколько высоких наград. Женился в 1948 году на Френсис Беверли Джонсон. У пары трое детей, восемь внуков и 11 правнуков.

Мормоны — одна из наиболее распространенных в мире протестантских сект, ее родиной считаются США. Больше всего мормонов — 62 процента — проживают в штате Юта. Традиционно мормоны ведут довольно замкнутый образ жизни. Внутри секты традиционно патриархальные отношения.

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