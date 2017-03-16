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Американский проповедник-мормон избил напавших на него бразильских грабителей

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Проповедник-мормон из США отбился от напавших на него вооруженных грабителей и заставил их ретироваться. Видео опубликовано на YouTube, описание инцидента приводит The Washington Post.

Мужчина шел по улице вместе с другим проповедником. Во время нападения один из представителей церкви стушевался, а другой стал активно обороняться.

«Миссионер испугался за свою жизнь и вынужден был реагировать», — описал случившееся Эрик Хокин, представитель Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. По его словам, оба проповедника на записи продолжают службу, однако переведены в другие приходы.

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