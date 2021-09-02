Зеленский предрек Украине стать лидером Европы

Украина станет европейским лидером. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.

В ходе визита в США Зеленский выступил в Стэнфордском университете. «Мы будем сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы», — сказал он, пояснив, что уверен в этом, поскольку «возможно все».

Также глава государства рассказал, что у него есть украинская мечта. Он поделился, что в нее входит цифровизация страны, а также возвращение Крыма и Донбасса.

В рамках рабочего визита в США Зеленский представил «план трансформации Украины», в котором отражены основные цели и задачи будущего страны. Документ предусматривает более 80 проектов в различных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов. Цель плана — развитие человеческого капитала, озеленение украинской экономики и защита энергобезопасности страны. 1 сентября Вашингтон в рамках этого плана предоставил Киеву три миллиарда долларов безвозмездно.