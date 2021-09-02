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МИД предсказал Украине «печальные последствия» дружбы с США

Представитель МИД Захарова предупредила, что дружба с США обернется проблемами для Украины
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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Вашингтон использует Киев в своих интересах, и это может обернуться проблемами для украинской стороны. Об этом предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя встречу американского и украинского президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского. Ее цитирует РИА Новости.

По мнению дипломата, США использует дружбу с Украиной как антироссийское оружие. «Это может привести к весьма предсказуемым и печальным последствиям», — предсказала Захарова.

1 сентября президенты США и Украины завершили переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. Главы государств выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Позже Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом детали его грядущего визита в Киев.

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